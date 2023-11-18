Україна

Гравець мав досвід підготовки у видатних академіях Європи.

Португальський фланговий захисник Рафаель Алешандре Бандейра да Фонсека, або просто — Рафаель Бандейра, відомий тим, що має за плечима досвід підготовки в таких славетних академіях футбольної Європи, як школи лісабонського Спортінга та туринського Ювентуса.

Але на "дорослому" рівні його кар’єра розпочиналась із французького Ам’єна та португальського Академіку Візеу.

За останніх 22-річний виконавець припинив виступи на початку жовтня 2023 року й відтоді перебував у статусі вільного агента.

Аж допоки його на нього не кинув оком криворізький Кривбас.

Таким чином "червоно-білі" підписали першого в своїй історії гравця з португальським громадянство, домовившись про контракт на три роки.

Виступатиме Бандейра під 25 номером.

У цьому сезоні він устиг відіграти по одному матчу в другому дивізіоні Португалії та Кубку місцевої ліги (135 хвилин).