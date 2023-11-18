Україна

Проти виступили троє представників ліги.

Чотири клуби української Прем'єр-ліги утрималися від підтримки заклику скликати позачерговий конгрес УАФ, на якому Андрія Павелка могли б остаточно зняти з посади, повідомляє Telegram-канал KDK.

У структурі УАФ УПЛ є колективним членом, тож має лише один з 45-ти голосів. З опублікованого витягу з протоколу засідання УПЛ стало відомо, що три клуби взагалі виступили проти скликання конгресу, а один просто не проголосував.

За даними джерела, рішення проти Павелка не підтримали Металіст 1925, Ворскла, Дніпро-1 та Шахтар.