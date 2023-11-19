Україна

Захисник дав свій коментар.

Денис Мірошниченко дав інтерв'ю офіційному сайту Дніпра-1.

"Настрій чудовий у команді, дуже позитивний! Ми пройшли період у складному графіку, коли було 6 матчів за короткий проміжок часу. З них ми 5 виграли, тому, думаю, настрій у всіх чудовий. Відпочили, побули з родинами, тому все дуже класно.

Ще є вісім днів до офіційного матчу. Ми добре підготуємося, усі – професіонали, вдома займалися і зараз перебувають у чудовому стані.

У нас немає основних або не основних гравців. Усі хлопці роблять результат, усі належать до основної команди. А щодо мого самопочуття, то все добре, зараз набрав форму, відчуваю, що перебуваю у гарній формі.

Думаю, поки не треба дивитися у таблицю. Туди заглянемо навесні", — сказав Мірошниченко.

Зараз Дніпро-1 йде на першому місці у чемпіонаті України.