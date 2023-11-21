Україна

Президент УАФ перебуватиме під вартою ще мінімум два місяці.

АНДРІЙ ПАВЕЛКО, СКРІНШОТ З ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЮТУБ-КАНАЛІ УАФ

АНДРІЙ ПАВЕЛКО, СКРІНШОТ З ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЮТУБ-КАНАЛІ УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко продовжуватиме перебувати у СІЗО у найближчому майбутньому. Про це повідомляє FootballHub.

За інформацією джерела, функціонеру продовжили термін утримання під вартою на 60 діб – до 18 січня 2024 року.

Нагадаємо, Павелка звинувачують у розкраданні коштів для будівництва заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів. Разом із ним у справі фігурує генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Також додамо, що останнім часом була інформація про те, що більшість українських клубів та обласних асоціацій вимагають від УАФ зборів позачергового звітно-виборчого конгресу, щоб обрати нового президента УАФ.