Україна

Президент УАФ залишиться у СІЗО до 9 жовтня.

Львівський апеляційний суд відхилив одразу дві апеляції з боку президента УАФ Андрія Павелка. Про це повідомляє Football Hub.

Спершу було розглянуто апеляцію адвокатів на усунення функціонера з посади в УАФ. Потім було розглянуто апеляцію на утримання Павелка у СІЗО до 9 жовтня.

Під час засідання прокурор звернув увагу на один новий доказ, який може дати нові повороти у справі. Йдеться про документи, згідно з якими було виплачено гроші колишньому куратору системи суддівства в Україні П'єрлуїджі Колліні.

Нагадаємо, Павелко проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів УАФ.