Україна

Очікуємо більш детальної інформації та відповіді від президента клубу Івана Надєїна у найближчу п’ятницю.

Напередодні з'явилася інформація про те, що Господарський суд Рівненської області відкрив провадження про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Рівненський народний клуб Верес".

Верес виступив із короткою заявою щодо цієї новини, запевнивши, що керівництво клубу "не бачить загрози банкрутства".

"Інформація щодо відкриття провадження про банкрутство РНК Верес викликала великий розголос у ЗМІ

Закликаємо дочекатися офіційної відповіді клубу, яка буде озвучена у прямому ефірі президента Івана Надєїна у п’ятницю о 10.30 на YouTube Veres TV для спонсорів каналу.

Зазначимо, що керівництво РНК ВЕРЕС не бачить загрози банкрутства у звʼязку з відкриттям провадження у Господарському суді Рівненської області", — сказано в заяві Вереса в Telegram.