Україна

У рівненського клубу неприємності.

Господарський суд Рівненської області відкрив провадження про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Рівненський народний клуб Верес", повідомляє сайт Верховного суду України.

На початку листопада 2023 року до Господарського суду Рівненської області звернулося ТОВ "Будівельна фірма Базиспромбуд" з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Вересу.

Базиспромбуд – генеральний підрядник будівництва тренувальної бази Вереса. У 2021 році компанію обрали для будівництва двох повнорозмірних полів зі штучним та натуральним покриттям у Рівному на ділянці між вулицею Захисників Маріуполя та Пагорбом Слави.

Зараз на вулиці Захисників Маріуполя у Вереса є два тренувальних поля, але клуб також говорив про плани побудувати триповерхову мультифункціональну базу для основної та юнацької команд.

Раніше повідомлялось, що Верес оголосив двох агентів персонами нон грата.