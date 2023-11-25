Україна

Керманич Металіста 1925 прокоментував майбутній матч проти Вересу.

Харківський Металіст 1925 завершуватиме перше коло української Прем’єр-ліги матчем у гостях проти рівненського Вересу.

Верес — Металіст 1925. Напередодні

Напередодні протистояння головний тренер "жовто-синіх" Олег Голодюк поділився власними очікуваннями від гри.

"Було пару днів відпочинку після гри проти Полісся, тому що була дуже емоційна гра, хлопцям потрібно було від неї трошки відійти морально. Потім заповнили павзу грою з Оболонню. Вона була для нас дуже корисною, в плані інформації, яку ми отримали.

Особливо перед грою проти Вересу. І вже був безпосередньо тижневий цикл підготовки до Вересу. Це була дуже корисна для нас гра, ми спокійно з хлопцями її розібрали й зробили, сподіваюсь, правильні висновки після неї.

Верес та Оболонь грають за різними тактичними схемами, але в плані боротьби, яку команди нав'язують, у плані бійцівських якостей, так, вони схожі й була якраз для нас перед Вересом безпосередня перевірка.

Дуже ретельно вивчали Верес і ми окремо, як тренерський штаб, і разом з хлопцями. На нас чекає дуже важка гра і одна з найважливіших ігор на цьому етапі. Ми намагалися хлопцям це донести і я сподіваюсь, що вони до нас дослухалися і на цю гру вони вийдуть з максимальною самовіддачею та максимальною зарядженістю.

Змін після відходу Едмара, напевно, вносили не дуже багато. Усе залишилось так, як і було раніше. Можливо, трошки додали якихось тактичних моментів, але, в основному, нічого не змінювалося.

Я думаю, що не дуже важливо, хто саме безпосередньо керуватиме діями команди на полі. Тому що, якщо гра піде так, як ми запланували, якщо хлопці будуть виконувати все, що ми запланували, то особливо підказувати не потрібно буде.

А якщо гра піде не так, як ми планували, у нас є Максим Цвіренко, Андрій Шабалін та Сергій Вольваков, тому, думаю, що з цим проблем не буде.

На жаль, у нас трошки поповнився лазарет. Дуже важку траву отримав Дмитро Кравченко у грі з Оболонню. Це був важкий для нас усіх момент, це єдиний мінус від гри з Оболонню. Звичайно, результат негативний, але в плані інформації, яку ми отримали — для нас дуже корисна була гра.

Микита Безуглий ще не зможе взяти участь, Червак також отримав пошкодження, Рудавський лишається травмований. Трошки є головного болю, але ми впевнені, що люди, які будуть виходити на поле завтра, вони відпрацюють і за себе, і за тих хлопців, які не зможуть допомогти", — заявив український фахівець.

Матч Верес — Металіст 1925 відбудеться 25 листопада, о 15:00.