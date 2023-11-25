Україна

Форвард Металіста 1925 прокоментував майбутній матч проти Вересу.

Харківський Металіст 1925 завершуватиме перше коло української Прем’єр-ліги матчем у гостях проти рівненського Вересу.

Верес — Металіст 1925. Напередодні

Напередодні протистояння нападник "жовто-синіх" Олексій Сидоров поділився власними очікуваннями від гри.

"Настрій добрий, підготувались до гри, як вважаю я, добре, тому їдемо за перемогою.

Я думаю, що ця павза пішла команді на користь: ми попрацювали над помилками своїми, провели товариську гру з Оболонню, тому, я думаю, що це плюс для нас.

Оболонь? Непоступливий суперник. Вони виграють багато боротьби — у них так структура гри побудована, буквально все пов'язано з боротьбою. Тому було важко, але й Верес грає так само: багато боротьби, вертикальний футбол. Ці команди схожі за стилем. Тому матч проти Оболоні був корисним.

Зробили роботу над помилками, подивились теорію, що вдавалось, тому, я думаю, що до Вересу підготувались добре.

Команда в хороших кондиціях. Програли останню гру, хочеться реабілітуватися та здобути три бали, вони нам дуже потрібні.

Верес грає у вертикальний футбол, багато боротьби. Головне буде не програти в боротьбі та забрати усі підбирання. Ми подивилися, розібрали їх сильні сторони та слабкі. Тому, я думаю, що буде все добре і ми переможемо.

Перевага за Металістом 1925? Та ні, ці потенційні три бали багато що змінюють. Нам потрібно перемогти й не дати Вересу набрати максимальну кількість очок, відчути власну впевненість. Тому нам ці три очки потрібніші, аніж їм", — заявив український виконавець.

Матч Верес — Металіст 1925 відбудеться 25 листопада, о 15:00.