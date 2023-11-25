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Минай — Кривбас 0:1
Гол: Блізніченко, 64

Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов, Булеза — Вітенчук (Демиденко, 89), Петько — Кораблін (Ралюченко, 89), Твердохліб, Гечев (Одарюк, 75) — Вишневський (Гунічев, 60).

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Дібанго — Бізімана (Татарков, 61), Іліч (Вакулко, 75) — Задерака (Блізніченко, 61), Дебелко (Приходько, 46), Д. Кузик — Кожушко (Устименко, 88).

Попередження: Дмитрук, Нємчанінов, — Вакулко

На 86-й хвилині був вилучений Юрій Вакулко (Кривбас) (друге попередження).