Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 25 листопада 2023 року, 17:00.

У матчі 15 туру української Прем’єр-ліги полтавська Ворскла на власному полі зіграла внічию проти черкаського ЛНЗ (0:0).

Матч від першої до останньої хвилини пройшов у рівній боротьбі, однак команди так і не змогли знайти для до воріт один одного, тому поділили очки в середині турнірної таблиці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — ЛНЗ у 15 турі української Прем’єр-ліги-2023/24:

Ворскла — ЛНЗ 0:0

Ворскла: Ісенко — Корнієнко, Павлюк, Пердута, Крупський — Челядін, Нестеренко — Наджееб (Юрченко, 74), Степанюк, Кане — Родрігес (Павлюк, 87).

ЛНЗ: Пеньков — Норенков, Ковальов, Муравський — Пасіч, Рибалка, Стасюк (Банада, 87) — Олійник (Тищенко, 63), Бойко — Хобленко (Прядун, 87), Шестаков.

Попередження: Крупський, Нестеренко — Шестаков, Норенков.