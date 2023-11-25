Україна

Команди присвятили матч боротьбі, тож гострих моментів було мало, про що й кажуть нулі на табло.

У матчі 15 туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла на своєму полі не змогла обіграти черкаський ЛНЗ. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Загалом це була закономірна нічия з невеликою кількістю гольових моментів. На дві команди було зафіксовано всього п'ять ударів у площину воріт.

Після 15 ігор Ворскла набрала 19 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у ЛНЗ на два бали менше і десятий рядок.

У наступному турі Ворскла зіграє проти Дніпра-1 (2 грудня), а ЛНЗ зустрінеться із Чорноморцем (3 грудня).

Ворскла — ЛНЗ 0:0

Ворскла: Ісенко — Корнієнко, Павлюк, Пердута, Крупський — Челядін, Нестеренко — Наджееб (Юрченко, 74), Степанюк, Кане — Родрігес (Павлюк, 87).

ЛНЗ: Пеньков — Норенков, Ковальов, Муравський — Пасіч, Рибалка, Стасюк (Банада, 87) — Олійник (Тищенко, 63), Бойко — Хобленко (Прядун, 87), Шестаков.

Попередження: Крупський, Нестеренко — Шестаков, Норенков.