Україна

Український хавбек відзначився першим м'ячем за столичний клуб.

У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрілося з львівським Рухом.

На 44-ій хвилині "біло-сині" мали перевагу в два м'ячі, а автором цього другого гола став Владислав Кабаєв.

Для 28-річного українського хавбек цей гол став дебютним у складі київського Динамо.

Нагадаємо, що Кабаєв перейшов до Динамо із луганської Зорі влітку 2022 року за 1,2 млн євро. З того моменту на його рахунку було чотири асисти в 35 проведених матчах.