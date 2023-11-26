Український хавбек відзначився першим м'ячем за столичний клуб.
Владислав Кабаєв, Фк динамо київ
26 листопада 2023, 16:36
У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрілося з львівським Рухом.
На 44-ій хвилині "біло-сині" мали перевагу в два м'ячі, а автором цього другого гола став Владислав Кабаєв.
Для 28-річного українського хавбек цей гол став дебютним у складі київського Динамо.
Нагадаємо, що Кабаєв перейшов до Динамо із луганської Зорі влітку 2022 року за 1,2 млн євро. З того моменту на його рахунку було чотири асисти в 35 проведених матчах.