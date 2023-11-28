Україна

Кошти будуть перераховані на платформу United24.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про дисциплінарні рішення, які були прийняті Контрольно-дисциплінарним комітетом та останньому засіданні.

Так, житомирське Полісся, криворізький Кривбас та рівненський Верес покарані штрафами за проведення футбольних поєдинків із вболівальниками на трибунах стадіону під час воєнного стану.

Полісся покаране за матч 1/4 фіналу Кубку України против Олександрії, а також за матч 14-го туру УПЛ проти Металіста 1925 на загальну суму 200 тисяч гривень.

Кривбас покараний за матч 12-го туру проти СК Дніпро-1 і матч 14-го туру УПЛ проти київського Динамо на загальну суму 200 тисяч гривень.

Верес отримав штраф у розмірі 100 тисяч гривень за присутність вболівальників на матчі 13-го туру УПЛ із луганською Зорею.

Усі кошти буде перераховано на благодійну платформу United24.