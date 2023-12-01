Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шiстнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 1 грудня та розпочнеться о 17:00.

Полісся та Верес розпочнуть програму шiстнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Авангард" у Рівному.

П'ЯТНИЦЯ, 1 ГРУДНЯ, 17:00. АВАНГАРД, РIВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE

Так, перше і найочевидніше, що треба відзначити: хоча матч домашній для Полісся, грають його команди на полі Вереса. Команди самі домовилися обмінятися колами, ще в першому колі.

Ось, до речі, і друге коло вже стартувало. Саме з гри Полісся та Вереса розпочинався чемпіонат загалом. Тоді вони зіграли у Рівному, і цей матч задав тону усьому сезону. Полісся впевнено виграло – і надалі продовжило штампувати перемоги, начебто й не змінювало першу лігу на вищу. Верес усуху програв – і з того часу йде в самому низу таблиці.

Так, минулого туру Верес переміг, але рідкісна поразка оголює стільки проблем і слабкостей, скільки ця перемога. По-перше, рівненський клуб більше 90% матчу грав у більшості – і навіть так деякий час поступався у рахунку. По-друге, перемога вийшла “суддівською”: і справа навіть не стільки у видаленні в Металіста 1925, скільки в непоставленому пенальті на останній хвилині. Ну і найголовніше: три пропущені у грі з прямим конкурентом? Перед грою з Поліссям, яке просто розриває лігу зоряною атакою, Лавриненку має бути тривожно...

Щоправда, щодо персоналій в атаці Полісся є питання. Макуана отримав травму у минулому турі – і проти Вереса його участь під сумнівом. З погляду статусу, “козирних” та звичайних карт Полісся все одно у комфортній ситуації: є Будковський та Аріельсон. Але саме Макуана надає атакам ту швидкість, якої у всій лізі не має майже ніхто. Дуже багато ліній оборони команда Калiтвiнцева “розкладала” саме тому, що вони концентрувалися насамперед на конголезці.

Втім, навіть у цьому компоненті Верес не може спокійно видихнути. У грі з харків'янами картки, через які вони дискваліфіковані, отримали захисник Балан та хавбек Кухарук. Це дуже серйозні втрати для Вереса – і замінити їх на такі ж класних гравців, якими Калитвинцев підміняє Макуану, Лавриненко точно не може. У Полісся, утім, через перебір карток не зіграє Танковський.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Полісся може здобути десяту перемогу в УПЛ.

Безпрограшна серія Полісся в Чемпіонаті триває 8 ігор: 5 перемог та 3 нічиї.

Верес у статусі гостей не перемагає в УПЛ впродовж 14-ти ігор: 4 нічиї та 10 поразок.

Безгольова гостьова серія Вереса з 17 вересня триває в Чемпіонаті 416 хвилин.

Верес у статусі гостей при Сергію Лавриненку в УПЛ ще не перемагав в 7-ми іграх: 2 нічиї та 5 поразок.

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