Football.ua згадав, як українські клуби виступали на групових етапах єврокубкових турнірів.
Як українці в групах єврокубків грали, Getty Images
01 грудня 2023, 14:30
Напередодні луганська Зоря втратила теоретичні шанси на вихід з групи Ліги конференцій. Знову “мужики” не змогли подолати цю стадію.
Ми вирішили розібратися, а як виступали в групових раундах всі українські клуби? Спойлер: таких було 10.
Зоря Луганськ
Колишній тренер луганців Юрій Вернидуб зробив їх частими учасниками єврокубків, але як з ним, так і без нього, групові етапи для “мужиків” залишаються непереборною перешкодою.
|Зоря
|2016/17
|4 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
|2017/18
|3 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
|2020/21
|3 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
|2021/22
|3 місце в групі ЛК
|не вийшли
|2023/24
|3 місце в групі ЛК
|не вийшли
Як бачите, Зоря вже п’ять разів виступала на рівні групових стадій єврокубків і жодного разу не змогла вийти в наступний раунд.
Шахтар Донецьк
Донецький Шахтар в цьому сторіччі постійно приймає участь в єврокубках, а починаючи з 2004 року не пропускав групових етапів жодного турніру.
|Шахтар
|2000/01
|3 місце в групі ЛЧ
|виліт в 3-му раунді КУЄФА
|2004/05
|3 місце в групі ЛЧ
|дійшли до 1/8 фіналу КУЄФА
|2005/06
|2 місце в групі КУЄФА
|дійшли до 1/16 фіналу
|2006/07
|3 місце в групі ЛЧ
|дійшли до 1/8 фіналу КУЄФА
|2007/08
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2008/09
|3 місце в групі ЛЧ
|перемога в фіналі КУЄФА
|2009/10
|1 місце в групі Ліги Європи
|дійшли до 1/16 фіналу
|2010/11
|1 місце в групі ЛЧ
|дійшли до 1/4 фіналу
|2011/12
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2012/13
|2 місце в групі ЛЧ
|дійшли до 1/8 фіналу
|2013/14
|3 місце в групі ЛЧ
|виліт в 1/16 фіналу ЛЄ
|2014/15
|2 місце в групі ЛЧ
|дійшли до 1/8 фіналу
|2015/16
|3 місце в групі ЛЧ
|дійшли до півфіналу ЛЄ
|2016/17
|1 місце в групі Ліги Європи
|виліт в 1/16 фіналу
|2017/18
|2 місце в групі ЛЧ
|дійшли до 1/8 фіналу
|2018/19
|3 місце в групі ЛЧ
|виліт в 1/16 фіналу ЛЄ
|2019/20
|3 місце в групі ЛЧ
|дійшли до півфіналу ЛЄ
|2020/21
|3 місце в групі ЛЧ
|дійшли до 1/8 фіналу ЛЄ
|2021/22
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2022/23
|3 місце в групі ЛЧ
|дійшли до 1/8 фіналу ЛЄ
|2023/24
|2 або 3 місце в групі ЛЧ
|або плей-офф ЛЧ, або ЛЄ
Як можемо побачити, Шахтар лише тричі не зміг подолати груповий раунд і саме на ньому завершив свої виступи в єврокубках: в 2007, 2001 та 2021 роках.
Тричі донеччани вигравали свої групи (одного разу групу ЛЧ), також тричі Шахтар зміг вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.
Ще 10 разів ставали третіми в квартеті Ліги чемпіонів, що дозволяло продовжити виступи вже в Лізі Європи.
Динамо Київ
За часів незалежності кияни встигли навіть зіграти в групі Кубка Європейських Чемпіонів, але посіли там четверте місце. Дебют в групі новоствореної ЛЧ теж не вдався, але наступні дві спроби закінчувалися перемогами в своїх квартетах, чого більше до нині не було.
|Динамо
|1991/92
|4 місце в групі КЄЧ
|не вийшли
|1994/95
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|1997/98
|1 місце в групі ЛЧ
|програли в 1/4 фіналу
|1998/99
|1 місце в групі ЛЧ
|дійшли до 1/2 фіналу
|1999/00
|2 місце в групі ЛЧ
|вийшли в другий груповий раунд
|
|3 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2000/01
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2001/02
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2002/03
|3 місце в групі ЛЧ
|вилетіли в 3-му раунді КУЄФА
|2003/04
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2004/05
|3 місце в групі ЛЧ
|виліт в 1/16 фіналу КУЄФА
|2006/07
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2007/08
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2008/09
|3 місце в групі ЛЧ
|дійшли до 1/2 фіналу КУЄФА
|2009/10
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2010/11
|1 місце в групі Ліги Європи
|дійшли до 1/4 фіналу ЛЄ
|2011/12
|3 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
|2012/13
|3 місце в групі ЛЧ
|вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ
|2013/14
|2 місце в групі Ліги Європи
|вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ
|2014/15
|1 місце в групі Ліги Європи
|дійшли до 1/4 фіналу ЛЄ
|2015/16
|2 місце в групі ЛЧ
|вилетіли в 1/8 фіналу ЛЧ
|2016/17
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2017/18
|1 місце в групі Ліги Європи
|дійшли до 1/8 фіналу ЛЄ
|2018/19
|1 місце в групі Ліги Європи
|дійшли до 1/8 фіналу ЛЄ
|2019/20
|3 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
|2020/21
|3 місце в групі ЛЧ
|дійшли до 1/8 фіналу ЛЄ
|2021/22
|4 місце в групі ЛЧ
|не вийшли
|2022/23
|4 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
Як бачимо, Динамо не змогло подолати груповий раунд єврокубків цілих 14 разів. Першими ставали шість разів, а другими всього тричі. Ще п’ять разів оформлювали “трансфер” з Ліги чемпіонів в Лігу Європи через третю сходинку в групі.
Металіст Харків
До тих великих проблем, які спіткали Металіст, харків’яни встигли зіграти на п’яти групових етапах єврокубків і, на відміну від Зорі, цілих чотири рази змогли вийти з групи.
|Металіст
|2008/09
|1 місце в групі КУЄФА
|дійшли до 1/8 фіналу КУЄФА
|2010/11
|2 місце в групі Ліги Європи
|вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ
|2011/12
|1 місце в групі Ліги Європи
|дійшли до 1/4 фіналу ЛЄ
|2012/13
|1 місце в групі Ліги Європи
|вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ
|2014/15
|4 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
Лише в 2014 році, коли вже “почалося”, харків’яни не змогли пройти цей раунд, хоча й суперники були не найстрашніші (Трабзонспор, Локерен та Легія). До цього ж було цілих три перемоги в групах.
Дніпро
На один раз більше в груповому раунді виступав Дніпро. Перша спроба була дуже навіть вдала, коли в квінтеті Кубка УЄФА дніпряни посіли перше місце.
|Дніпро
|2004/05
|1 місце в групі КУЄФА
|вилетіли в 1/16 фіналу КУЄФА
|2005/06
|4 місце в групі КУЄФА
|не вийшли
|2012/13
|1 місце в групі Ліги Європи
|вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ
|2013/14
|2 місце в групі Ліги Європи
|вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ
|2014/15
|2 місце в групі Ліги Європи
|програли в фіналі ЛЄ
|2015/16
|3 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
Двічі Дніпро все ж не зміг подолати групові етапи, але показник в 67% виходів в наступний етап – це дуже непогано.
Ворскла Полтава
“Зелені” часто грають в єврокубках, але в основному не доходять до групових етапів, які з ними ставалися всього двічі в історії.
|Ворскла
|2011/12
|4 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
|2018/19
|3 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
Обидва рази, що правда, вийти з своїх груп вони не змогли.
Карпати Львів та Олександрія
Є в Україні два колективи, які по одному разу прийняли участь в групових стадіях єврокубків і не змогли їх подолати, зайнявши останні місця.
|Карпати
|2010/11
|4 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
|Олександрія
|2019/20
|4 місце в групі Ліги Європи
|не вийшли
Цікаво, що Олександрія в своєму квартеті зустрічалась з Сент-Етьєном, Вольфсбургом та Гентом, а ось Карпати протистояли з дортмундською Боруссією, з ПСЖ та з Севільєю!
Дніпро-1 та Чорноморець Одеса
А ось це антиподи Карпат і Олександрії – дві команди, які також лише раз грали в групі єврокубків, але при цьому пройшли їх і вийшли в плей-офф.
|Чорноморець
|2013/14
|2 місце в групі Ліги Європи
|вилетіли в 1/16 фіналу
|Дніпро-1
|2022/23
|2 місце в групі ЛК
|вилетіли в раунді плей-офф ЛК
Багато фанатів українського футболу пам’ятають виступ того Чорноморця Романа Григорчука, який вийшов з групи ЛЄ і боровся з Ліоном в 1/16. Дніпро-1 в цьому сезоні прогавив ТРИ шанси зіграти в групі, але минулого року був там і посів другу сходинку.