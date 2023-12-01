Україна

Football.ua згадав, як українські клуби виступали на групових етапах єврокубкових турнірів.

Напередодні луганська Зоря втратила теоретичні шанси на вихід з групи Ліги конференцій. Знову “мужики” не змогли подолати цю стадію.

Ми вирішили розібратися, а як виступали в групових раундах всі українські клуби? Спойлер: таких було 10.

Зоря Луганськ

Колишній тренер луганців Юрій Вернидуб зробив їх частими учасниками єврокубків, але як з ним, так і без нього, групові етапи для “мужиків” залишаються непереборною перешкодою.

Зоря 2016/17 4 місце в групі Ліги Європи не вийшли 2017/18 3 місце в групі Ліги Європи не вийшли 2020/21 3 місце в групі Ліги Європи не вийшли 2021/22 3 місце в групі ЛК не вийшли 2023/24 3 місце в групі ЛК не вийшли

Як бачите, Зоря вже п’ять разів виступала на рівні групових стадій єврокубків і жодного разу не змогла вийти в наступний раунд.

Шахтар Донецьк

Донецький Шахтар в цьому сторіччі постійно приймає участь в єврокубках, а починаючи з 2004 року не пропускав групових етапів жодного турніру.

Шахтар 2000/01 3 місце в групі ЛЧ виліт в 3-му раунді КУЄФА 2004/05 3 місце в групі ЛЧ дійшли до 1/8 фіналу КУЄФА 2005/06 2 місце в групі КУЄФА дійшли до 1/16 фіналу 2006/07 3 місце в групі ЛЧ дійшли до 1/8 фіналу КУЄФА 2007/08 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 2008/09 3 місце в групі ЛЧ перемога в фіналі КУЄФА 2009/10 1 місце в групі Ліги Європи дійшли до 1/16 фіналу 2010/11 1 місце в групі ЛЧ дійшли до 1/4 фіналу 2011/12 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 2012/13 2 місце в групі ЛЧ дійшли до 1/8 фіналу 2013/14 3 місце в групі ЛЧ виліт в 1/16 фіналу ЛЄ 2014/15 2 місце в групі ЛЧ дійшли до 1/8 фіналу 2015/16 3 місце в групі ЛЧ дійшли до півфіналу ЛЄ 2016/17 1 місце в групі Ліги Європи виліт в 1/16 фіналу 2017/18 2 місце в групі ЛЧ дійшли до 1/8 фіналу 2018/19 3 місце в групі ЛЧ виліт в 1/16 фіналу ЛЄ 2019/20 3 місце в групі ЛЧ дійшли до півфіналу ЛЄ 2020/21 3 місце в групі ЛЧ дійшли до 1/8 фіналу ЛЄ 2021/22 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 2022/23 3 місце в групі ЛЧ дійшли до 1/8 фіналу ЛЄ 2023/24 2 або 3 місце в групі ЛЧ або плей-офф ЛЧ, або ЛЄ

Як можемо побачити, Шахтар лише тричі не зміг подолати груповий раунд і саме на ньому завершив свої виступи в єврокубках: в 2007, 2001 та 2021 роках.

Тричі донеччани вигравали свої групи (одного разу групу ЛЧ), також тричі Шахтар зміг вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

Ще 10 разів ставали третіми в квартеті Ліги чемпіонів, що дозволяло продовжити виступи вже в Лізі Європи.

Динамо Київ

За часів незалежності кияни встигли навіть зіграти в групі Кубка Європейських Чемпіонів, але посіли там четверте місце. Дебют в групі новоствореної ЛЧ теж не вдався, але наступні дві спроби закінчувалися перемогами в своїх квартетах, чого більше до нині не було.

Динамо 1991/92 4 місце в групі КЄЧ не вийшли 1994/95 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 1997/98 1 місце в групі ЛЧ програли в 1/4 фіналу 1998/99 1 місце в групі ЛЧ дійшли до 1/2 фіналу 1999/00 2 місце в групі ЛЧ вийшли в другий груповий раунд 3 місце в групі ЛЧ не вийшли 2000/01 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 2001/02 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 2002/03 3 місце в групі ЛЧ вилетіли в 3-му раунді КУЄФА 2003/04 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 2004/05 3 місце в групі ЛЧ виліт в 1/16 фіналу КУЄФА 2006/07 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 2007/08 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 2008/09 3 місце в групі ЛЧ дійшли до 1/2 фіналу КУЄФА 2009/10 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 2010/11 1 місце в групі Ліги Європи дійшли до 1/4 фіналу ЛЄ 2011/12 3 місце в групі Ліги Європи не вийшли 2012/13 3 місце в групі ЛЧ вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ 2013/14 2 місце в групі Ліги Європи вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ 2014/15 1 місце в групі Ліги Європи дійшли до 1/4 фіналу ЛЄ 2015/16 2 місце в групі ЛЧ вилетіли в 1/8 фіналу ЛЧ 2016/17 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 2017/18 1 місце в групі Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу ЛЄ 2018/19 1 місце в групі Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу ЛЄ 2019/20 3 місце в групі Ліги Європи не вийшли 2020/21 3 місце в групі ЛЧ дійшли до 1/8 фіналу ЛЄ 2021/22 4 місце в групі ЛЧ не вийшли 2022/23 4 місце в групі Ліги Європи не вийшли

Як бачимо, Динамо не змогло подолати груповий раунд єврокубків цілих 14 разів. Першими ставали шість разів, а другими всього тричі. Ще п’ять разів оформлювали “трансфер” з Ліги чемпіонів в Лігу Європи через третю сходинку в групі.

Металіст Харків

До тих великих проблем, які спіткали Металіст, харків’яни встигли зіграти на п’яти групових етапах єврокубків і, на відміну від Зорі, цілих чотири рази змогли вийти з групи.

Металіст 2008/09 1 місце в групі КУЄФА дійшли до 1/8 фіналу КУЄФА 2010/11 2 місце в групі Ліги Європи вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ 2011/12 1 місце в групі Ліги Європи дійшли до 1/4 фіналу ЛЄ 2012/13 1 місце в групі Ліги Європи вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ 2014/15 4 місце в групі Ліги Європи не вийшли

Лише в 2014 році, коли вже “почалося”, харків’яни не змогли пройти цей раунд, хоча й суперники були не найстрашніші (Трабзонспор, Локерен та Легія). До цього ж було цілих три перемоги в групах.

Дніпро

На один раз більше в груповому раунді виступав Дніпро. Перша спроба була дуже навіть вдала, коли в квінтеті Кубка УЄФА дніпряни посіли перше місце.

Дніпро 2004/05 1 місце в групі КУЄФА вилетіли в 1/16 фіналу КУЄФА 2005/06 4 місце в групі КУЄФА не вийшли 2012/13 1 місце в групі Ліги Європи вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ 2013/14 2 місце в групі Ліги Європи вилетіли в 1/16 фіналу ЛЄ 2014/15 2 місце в групі Ліги Європи програли в фіналі ЛЄ 2015/16 3 місце в групі Ліги Європи не вийшли

Двічі Дніпро все ж не зміг подолати групові етапи, але показник в 67% виходів в наступний етап – це дуже непогано.

Ворскла Полтава

“Зелені” часто грають в єврокубках, але в основному не доходять до групових етапів, які з ними ставалися всього двічі в історії.

Ворскла 2011/12 4 місце в групі Ліги Європи не вийшли 2018/19 3 місце в групі Ліги Європи не вийшли

Обидва рази, що правда, вийти з своїх груп вони не змогли.

Карпати Львів та Олександрія

Є в Україні два колективи, які по одному разу прийняли участь в групових стадіях єврокубків і не змогли їх подолати, зайнявши останні місця.

Карпати 2010/11 4 місце в групі Ліги Європи не вийшли Олександрія 2019/20 4 місце в групі Ліги Європи не вийшли

Цікаво, що Олександрія в своєму квартеті зустрічалась з Сент-Етьєном, Вольфсбургом та Гентом, а ось Карпати протистояли з дортмундською Боруссією, з ПСЖ та з Севільєю!

Дніпро-1 та Чорноморець Одеса

А ось це антиподи Карпат і Олександрії – дві команди, які також лише раз грали в групі єврокубків, але при цьому пройшли їх і вийшли в плей-офф.

Чорноморець 2013/14 2 місце в групі Ліги Європи вилетіли в 1/16 фіналу Дніпро-1 2022/23 2 місце в групі ЛК вилетіли в раунді плей-офф ЛК

Багато фанатів українського футболу пам’ятають виступ того Чорноморця Романа Григорчука, який вийшов з групи ЛЄ і боровся з Ліоном в 1/16. Дніпро-1 в цьому сезоні прогавив ТРИ шанси зіграти в групі, але минулого року був там і посів другу сходинку.