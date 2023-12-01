Україна

Ганець приєднався до харків'ян на правах вільного агента.

Ганський центральний нападник Раймонд Овусу поповнив склад Металіста 1925, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

З липня 2023 року 21-річний гравець перебував у статусі вільного агента. Попереднім його клубом був турецький Істанбулспор.

Угода ганця з Металістом 1925 розрахована до кінця 2026-го року. Він взяв собі 24-й номер.

Зазначимо, що на рахунку Овусу 4 голи у 14 матчах української Прем'єр-ліги за луганську Зорю, яку він представляв з березня 2021 року до середини серпня 2022-го.