Україна

Учасник боротьби за виживання несподівано відібрав коштовні залікові бали в претендента на чемпіонський титул.

Перше коло поточного сезону української Прем’єр-ліги на початку звітного тижня залишилось позаду, і одразу ж на вікенд розпочиналось друге. Символічно, що саме в перший день зимової пори року житомирське Полісся та рівненський Верес грали перший матч нового етапу національних змагань. Цього разу вони зустрічались у Рівному на місцевому Авангарді, бо наприкінці липня новачки УПЛ ввічливо попросили, що їхня перша в історії гра в "еліті" відбувалась саме на житомирському Центральному.

Тоді перемогла команда Юрія Калітвінцева (2:0), а підопічні Сергій Лавриненка, відповідно, зазнали поразки. І так і пішли в них справи за ходом подальшого розвитку подій. У регіональному дербі ці два колективи тепер уже зустрічались за умови, що Полісся перебувало серед претендентів на чемпіонський титул, тоді як Верес плентався в підвалинах турнірної таблиці в очікуванні на диво.

Але рівненці минулого тижня обіграли харківський Металіст 1925 (4:3), тому мали позитивний заряд емоцій. Навряд чи безпосередньо це допомогло "червоно-чорному" колективу протистояти суперникам на початку гри на належному рівні, але підопічні Лавриненка дійсно виглядали доволі непогано. Навіть перший момент у вигляді удару з розіграшу штрафного від Шарая вони залишили за собою.

Номінальні господарі в той самий час проводили черговий невпевнений перший тайм у цьому сезоні. Однак без гольових моментів Полісся при цьому все одно не залишилось. Та ще й який! Двічі перевірили каркаси воріт по обидва боки від Паста Гітченко та Козак ще до перерви, хоча цілісної гри в атаці "вовків" нам так і не довелось спостерігати. Окрім цих поодиноких спалахів, команди лише за виключних обставин натякали на загрозу воротам один одного.

На другу половину матчу Калітвінцев залучив до гри Бені Макуана, тож очікувалось, що його команда буде намагатись домінувати над суперниками. Власне, подекуди воно так і було, бо небезпечні моменти створювало виключно Полісся, тоді як Верес постійно тупцював на місці в центрі поля й не міг спрямувати м’яч до чужого штрафного.

Це призвело до цілком очевидних наслідків — житомиряни забили на 68 хвилин, причому зробили це доволі ефектним чином. Кутовий із лівого флангу на дальньому боці штрафного головою під удар Крушинському скинув Будківський, а партнер потужно пробив повз Паст. Награна комбінація, як не крути.

Після цього здавалось, що принцип "гри до переможного гола" буде дуже доречним для опису подій на футбольному полі. Верес не міг створити гідного моменту біля чужих воріт, а суперники вже починали відверто затягувати час. У більшості подібних випадків лідери за рахунком дограють до переможного завершення, але не цього разу. Якимось дивом центральний захисник Жуліо Сезар на сьомій компенсованій хвилині опинився на лівому фланзі штрафного, звідки подав на дальню стійку, де Шестаков пробив головою під поперечину. І нащо були ці затягування часу?

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме дніпровський Дніпро-1, тоді як рівненський Верес гостюватиме в донецького Шахтаря.Полісся — Верес 1:1Крушинський, 68 — Шестаков, 90+7Бойко — Тейлор, Чоботенко, Гітченко, Смоляков — Крушинський (Огіря, 86), Кушніренко — Козак, Грицук, Шастал (Макуана, 46) — Будківський.Паст — Курко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко — Гакман, Кучеров (Марусич, 88) — Дахновський (Шестаков, 71), Яго (Блізніченко, 85), В. Шарай — Гайдучик.Попередження: Тейлор, Кушніренко, Козак, Смоляков, Макуана — Яго, Гакман, Жуліо Сезар