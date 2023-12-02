Україна

Капітан Руху прокоментував прийдешній матч проти Зорі.

Львівський Рух у рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти луганської Зорі.

Півзахисник та капітан "жовто-чорних" Марко Сапуга прокоментував підготовку команди до матчу.

"Зоря — хороший та цікавий суперник. У них небезпечний напад і луганці добре грають в атаці: можуть обіграти один в один та мають хорошу швидкість. Це буде доволі непроста гра для Руху.

Ми не звертаємо увагу на те, що Зоря грала в єврокубках. Для нашої команди важливо демонструвати на полі свій звичний футбол, відтак ми готуємось до цього матчу як і до інших наших суперників — не виділяємо когось окремо.

Важливо не відходити від свого ігрового стилю і сповідувати свої футбольні принципи.

У нас залишилося два матчі до зимової павзи і ми хочемо здобути позитивний результат у цих поєдинках. Це важливо, аби йти у відпустку з хорошим настроєм.

Рух зробить все можливе, аби здобути необхідний результат у цих іграх", — заявив український виконавець.

Матч Зоря — Рух відбудеться 4 грудня, о 13:00.