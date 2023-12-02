Україна

"Гірники" посилюють стафф Пушича.

Донецький Шахтар підписав контракт з колишнім тренером Фенербахче та ПСВ Крісом ван дер Веєрденом. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

51-річний нідерландський спеціаліст допомагатиме наставнику Шахтаря Маріно Пушичу у якості асистента головного тренера.

Крім ПСВ та Фенербахче, Ван дер Веєрден також працював тренером в англійському Дербі Каунті, нідерландських Ден Гааг та Вітесс. Під час своєї ігрової кар'єри він встиг пограти за ПСВ, Вітесс, Твенте, НЕК Неймеген, ФК Ейндговен та бельгійський Беєрсхот.

Зауважимо, що нідерландець багато років працював в штабі Філіппа Коку в різноманітних клубах (ПСВ, Фенербахче, Вітесс).

Раніше до тренерського штабу головного тренера донецького Шахтаря Маріно Пушича увійшли Маріо Станіч, Рул Тамбер та Єрун Схепенс.