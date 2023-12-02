Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та київська Оболонь.

Ковалівський Колос та київська Оболонь зіграють у рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги в Ковалівці.

Ярослав Вишняк, після перемоги над закарпатським Минаєм (2:0), залучив до стартового складу Мякушко на лівий фланг атаки.

Валерій Іващенко, на тлі поразки від полтавської Ворскли (0:1), використав із перших хвилин Черненка в центральній ланці.

Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Богданов, Мілько — Болбат, Безбородько, Мякушко.

Запасні: Горох, Мисак, Гончаренко, Кукош, Золотов, Цуріков, Демченко, Оріховський, Велетень, Ільїн, Салабай, Попов.



Оболонь: Кичак — Фатєєв, Лук’янчук, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз, Приймак — Суханов, Краснопір.