Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та київська Оболонь.
Сергій Мякушко, фото ФК Колос Ковалівка
02 грудня 2023, 12:12
Ковалівський Колос та київська Оболонь зіграють у рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги в Ковалівці.
Ярослав Вишняк, після перемоги над закарпатським Минаєм (2:0), залучив до стартового складу Мякушко на лівий фланг атаки.
Валерій Іващенко, на тлі поразки від полтавської Ворскли (0:1), використав із перших хвилин Черненка в центральній ланці.
Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Богданов, Мілько — Болбат, Безбородько, Мякушко.
Запасні: Горох, Мисак, Гончаренко, Кукош, Золотов, Цуріков, Демченко, Оріховський, Велетень, Ільїн, Салабай, Попов.
Запасні: Федорівський, Рибка, Вовкун, Слободян, Нагієв, Муха, Груша, Тарануха, Чернов, Косовський, Мединський, Прокопенко.
Оболонь: Кичак — Фатєєв, Лук’янчук, Карась, Дубко, Осман — Черненко, Мороз, Приймак — Суханов, Краснопір.
Гра Колос — Оболонь почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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