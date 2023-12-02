Україна
02 грудня 2023, 17:12
Кривбас здійснив видовищний камбек у грі проти Олександрії
Команда Руслана Ротаня була близькою до того, аби двічі за сезон обіграти підопічних Юрія Вернидуба.
Кривбас — Олександрія, фото УПЛ
02 грудня 2023, 17:12
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Олександрія 2:1
Голи: По, 79, Бізімана, 83 — Шулянський, 31
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч (Татарков, 74) — Задерака (Блізніченко, 46), Дебелко (Приходько, 64), Д. Кузик (По, 73) — Кожушко (Прінс, 83).
Олександрія: Єрмаков — Смирний, Савченко, Кравченко, Копина — Сігеєв, Шостак, Плакса (Мартинюк, 73) — Джевані (Микитишин, 61), Кулаков (Погорілий, 62), Шулянський (Білошевський, 46, Кулаковський, 87).
Попередження: Плакса — Джевані, Єрмаков, Смирний