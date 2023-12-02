Україна

Кривбас здійснив видовищний камбек у грі проти Олександрії

Команда Руслана Ротаня була близькою до того, аби двічі за сезон обіграти підопічних Юрія Вернидуба.

Кривбас — Олександрія, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Кривбас — Олександрія 2:1

Голи: По, 79, Бізімана, 83 — Шулянський, 31



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч (Татарков, 74) — Задерака (Блізніченко, 46), Дебелко (Приходько, 64), Д. Кузик (По, 73) — Кожушко (Прінс, 83).



Олександрія: Єрмаков — Смирний, Савченко, Кравченко, Копина — Сігеєв, Шостак, Плакса (Мартинюк, 73) — Джевані (Микитишин, 61), Кулаков (Погорілий, 62), Шулянський (Білошевський, 46, Кулаковський, 87).



Попередження: Плакса — Джевані, Єрмаков, Смирний