Україна

Керманич Металіста 1925 прокоментував прийдешній матч проти Шахтаря.

Харківський Металіст 1925 у рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти донецького Шахтаря.

Шахтар — Металіст 1925. Напередодні

Виконувач обов’язків головного тренера "жовто-синіх" Олег Голодюк перед грою розповів про настрій у власному колективі.

"Якщо можна так сказати, підготовка відбувалась в екстримальних умовах. Відштовхувались від погоди, десь не було можливості повноцінно підготуватися до Шахтаря.

Проти такого суперника, гарна підготовка — одне із ключових. Але хлопці — молодці, адаптувались до тих умов, які у нас були і сподіваюсь, що навіть за таких умов, ми нормально підготувались до гри.

Потрібно зіграти одну з найкращих своїх ігор, тільки так. Про Шахтар можна багато говорити, але це постійний учасник Ліги чемпіонів і цим все сказано.

Суддівські рішення в останніх матчах? Ми намагаємося від цього абстрагуватися, але я збрешу, якщо скажу, що це не впливає. У першу чергу, на психологічний стан хлопців.

Але щось про це говорити немає сенсу, як тільки про них говориш, одразу отримуєш дискваліфікацію. Маємо те, що маємо... Нам головне бути разом та нас цікавить, що відбувається всередині колективу.

Із Шахтарем новачок Раймон Овусу навряд чи зіграє, як ми говорили раніше, із огляду на ті умови підготовки, ми не могли переглянути його в тренувальному процесі. Це талановитий гравець і сподіваюсь, що він нам допоможе в майбутньому.

Фарина та Капінус? Вони не зможуть зіграти, це безумовно для нас втрата, два флангових захисника. Через орендні умови, вони не зіграють.

А так — усі в строю, окрім дискваліфікованого Ігоря Курила і Михайла Рудавського. Останній ще не працює з нами. У Дмитра Кравченка дуже серйозна травма та ще не відновився Бека Вачіберадзе", — заявив український фахівець.

Матч Шахтар — Металіст 1925 відбудеться 3 грудня, о 17:00.