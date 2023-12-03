Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шістнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 3 грудня та розпочнеться о 15:00.

Одеський Чорноморець та черкаський ЛНЗ продовжуватимуть програму неділі в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Чорноморець.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ЛНЗ

НЕДІЛЯ, 3 ГРУДНЯ, 15:00. ЧОРНОМОРЕЦЬ, ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ MEGOGO

Одеський Чорноморець повертається на рідний стадіон з однією лишень метою — виправити помилку зразка початку листопада, коли львівському Руху вдалось продертись крізь браму місцевої фортеці, яку так самовіддано обороняли "моряки" до цього (2:3). Це був приклад того, що й колектив Романа Григорчука може програвати домашні матчі, тоді як із зустрічами на виїзді в нього досі все дуже погано.

Цей фактор не дозволяє Чорноморцю розраховувати на просування в турнірній таблиці. Дев’ята позиція — це точно не той мінімум, на який можуть розраховувати за такого видовищного футболу гравці цієї команди. Але з трьома поразками поспіль в останніх матчах чемпіонату далі просто неможливо просуватись.

У той самий час черкаський ЛНЗ розпочав просування в напрямку одеситів і вже наздогнав їх. Настав вирішальний момент — або футболісти Олега Дулуба роблять черговий крок на зустріч власному успіху та долають бар’єр у вигляді "моряків", які віддалені на відстань двох очок, або ця серія з чотирьох матчів без поразок до цього суттєво втрачає цінність та значущість.

Але в будь-якому випадку новачки УПЛ осягнули за цей час найголовніше — у "елітному" дивізіоні можна й потрібно перемагати тоді, коли випадає для того слушна нагода. Геть не кожна команда цього сезону може похизуватись подібними знаннями. За ці чотири останніх тури "бузкові" здобули майже стільки ж очок, скільки й за 11 матчів до цього, тож поступово робота білоруського фахівця приносить обнадійливі результати.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець може зіграти 100 домашній матч унічию в рамках УПЛ.

Чорноморець програв останні три матчі чемпіонату.

ЛНЗ не програє чотири матчі поспіль: 2 перемоги + 2 нічиї.

Команди на чолі з Романом Григорчуком може пропустити 200 гол в УПЛ (залишився один гол).

Чорноморець за Романа Григорчука може зіграти внічию 200 матч у рамках УПЛ.

Денис Олійник із ЛНЗ може забити 40 гол у рамках УПЛ, Владислав Вакула з Чорноморця — 10.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди зустрічались поміж собою один раз — у першому колі поточного сезону. Переміг Чорноморець (2:0). Голи забивали Богдан Бойчук та Йон Шпорн.