Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Минаєм та Динамо Київ, який розпочнеться 3 грудня о 13:00.

У матчі 16 туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай на своєму полі зустрінеться з київським Динамо.

Поєдинок пройде на стадіоні Минай Арена в с. Минай. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Олександр Кальонов, а за системою ВАР спостерігатиме Денис Шурман.

Онлайн-трансляція:

Після 15 ігор Кривбас набрав 6 очок і посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, а в Динамо Київ — 22 балів та шостий рядок відповідно, але за 12 матчів.