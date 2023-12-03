Україна
03 грудня 2023, 17:41
ЛНЗ розбив Чорноморець в Одесі
Відсутність можливостей для ротації спричинила четверту поспіль поразку команди Романа Григорчука в УПЛ.
Чорноморець — ЛНЗ, фото УПЛ
03 грудня 2023, 17:41
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — ЛНЗ 1:3
Голи: Штогрін, 75 — Хобленко, 52, Наумець, 83, Олійник, 90+4
Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Салюк, Брагару — Кузик, Васильєв (Хадіда, 89), Шпорн — Бадібанга, Ієде (Бойчук, 72), Штогрін.
ЛНЗ: Пеньков — Рибалка, Ковальов, Муравський — Стасюк, Бойко, Калюжний (Наумець, 65), Норенков — С. Шестаков (Олійник, 89), Хобленко (Прядун, 66), Г. Пасіч (Савін, 77).
Попередження: Кузик, Бадібанга — Муравський, Хобленко, Бойко, Шестаков