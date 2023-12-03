Україна
03 грудня 2023, 18:59
Шахтар у прагматичному стилі здолав Металіст 1925
Команда Маріно Пушича продовжує активну участь у чемпіонських перегонах із двома матчами в запасі.
Шахтар — Металіст 1925, фото ФК Шахтар Донецьк
03 грудня 2023, 18:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Металіст 1925 2:0
Голи: Зубков, 59, Криськів, 78 (пен.)
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко (Назарина, 75), Криськів (Очеретько, 90+1), Невертон (Егіналду, 46) — Сікан (Келсі, 87).
Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Є. Ткачук, Червак, Безуглий — А. Ткачук (Сидоров, 69), Габелок, Мартинюк — Арі (Русин, 61), Борячук (Бичек, 87), Юсов (Чирук, 61).
Попередження: Степаненко — Борячук