Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 грудня 2023 року, 17:00.
Шахтар — Металіст 1925
03 грудня 2023, 20:20
У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар на власному полі здобув перемогу над харківським Металістом 1925.
Команда Маріно Пушича відправила у ворота суперника два м'ячі, який записав на свій рахунок Олександр Зубков та успішну реалізацію пенальті виконав Дмитро Криськів.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Металіст 1925 в 16 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Шахтар — Металіст 1925 2:0
Голи: Зубков, 59, Криськів, 78 (пен.)
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко (Назарина, 75), Криськів (Очеретько, 90+1), Невертон (Егіналду, 46) — Сікан (Келсі, 87).
Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Є. Ткачук, Червак, Безуглий — А. Ткачук (Сидоров, 69), Габелок, Мартинюк — Арі (Русин, 61), Борячук (Бичек, 87), Юсов (Чирук, 61).
Попередження: Степаненко — Борячук