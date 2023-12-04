Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шістнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 4 грудня та розпочнеться о 13:00.

Луганська Зоря та львівський Рух завершуватимуть програму шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Авангард.

ЗОРЯ — РУХ

ПОНЕДІЛОК, 4 ГРУДНЯ, 13:00. АВАНГАРД, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УНІАН ТБ

Турнірні завдання в єврокубках для луганської Зорі цього сезону остаточно провалено, про що ми дізнались посеред цього тижня, коли команда з Луганська поступилась бельгійському Генту в п’ятому турі Ліги конференцій УЄФА (1:4). Хоча, ще до початку гри майже ніхто не мав сподівань на те, що "мужики" продовжуватимуть участь у міжнародній кампанії. Це стало наслідком невдалих виступів загалом у кампанії, першопричини яких, напевно, приховано навіть не в футбольній площині.

Наразі Зоря має лише одне завдання — якось дотягнути до зимової павзи, пережити її, отримати повноправного керманича, навіть якщо ним стане Юрій Коваль, який наразі тягне команду на своїх плечах, і, за можливості, посилити власний склад. Хоча з останнім не все так погано, як це може здатись за останніми результатами виступів луганців — лише деякі позиції перебувають під великим питанням. Зокрема, у центрі захисту.

Із такими передумовами та перспективами зрозуміло, чому Зоря наразі перебуває на передостанній сходинці в турнірній таблиці. Вище піднятись вона, звісно, може, як і будь-яка інша команда, але для цього потрібно головне — здобувати очки. А як це робити, коли в звітній день луганці гратимуть проти вмотивованого Руху, а потім поїде в гості до криворізького Кривбасу, на чолі якого стоїть не менш вмотивований на матчі проти "мужиків" Юрій Вернидуб?

Що ж до львів’ян, то їхні високі амбіції в цьому сезоні наразі перебувають на павзі через невдалі виступи останнім часом. Отой успіх на виїзді проти одеського Чорноморця (3:2) є наразі єдиним прикладом перемог команди на тлі п’яти останніх матчів, тому ні про які чемпіонські амбіції наразі не йдеться. Поразка від Динамо в минулому турі (0:2) ще й ускладнила ситуацію, бо кияни наблизились упритул, а до Шахтаря дистанція наразі вже є відчутною з перспективою збільшення не на користь "жовто-чорних".

Однак календар у Руху до завершення 2023 року та на початку другої частини сезону є таким, що не містить помітного простору для маневру. Ворскла, Полісся, Колос, Дніпро-1 і потім Шахтар та Кривбас — аж до середини квітня розклад буде просто шаленим, тому в таких матчах, як проти розібраної Зорі очки здобувати просто необхідно.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря може пропустити 900 гол в УПЛ (залишилось два).

Рух може забити свій 100 гол у чемпіонаті (теж ще два м’ячі).

Зоря програє вдома в чемпіонаті три матчі поспіль, тоді як не перемагає взагалі шість: 1 нічия + 5 поразок.

Рух не грає на нічию в гостях у семи матчів УПЛ поспіль: 5 перемог + 2 голи.

Рух за Віталія Пономарьова може перемогти в 10 грі в чемпіонаті.

Клуби з Юрієм Ковалем на чолі можуть зіграти внічию в 10 матчі УПЛ.

50 матч в УПЛ може зіграти Василь Руніч із Руху.

В’ячеслав Чурко може забити 25 гол у чемпіонаті за кар’єру, Едуардо Герреро та Ігор Кирюханцев — 10 (усі — Зоря).

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди зустрічались поміж собою 7 разів — чотири перемоги Зорі, одна нічия та дві перемоги Руху. Різниця голів 14:6. Останній раз команди зустрічались наприкінці липня цього року, коли Рух здобув перемогу з рахунком 2:1. Голи забивали Василь Руніч та Юрій Климчук, а за луганців відзначився Назарій Русин.