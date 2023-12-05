Україна

Віталій Пасічний аналізує передостанній тур року.

Шістнадцятий тур чудово відобразив суть українського футболу. Власне футболу мінімум, скандалів вище неба – ніхто матчі не дивиться, зате всі їх обговорюють. В даному випадку їхня відсутність, бо матч Динамо з Минаєм було перервано вже на другій хвилині через тривогу, а за кілька годин починати було вже пізно. На стадіоні Миная немає штучного освітлення.

І ця історія змушує пройтися усіма стадіями прийняття неминучого, які сформували психологи ще півстоліття тому.

Заперечення

Такого не повинно бути просто тому, що такого не має бути ніколи. Усі люблять говорити про єдиний телекул – і ось уявіть, що наш чемпіонат показують в умовній Польщі, і в неділю “злітає” гра за участю найпопулярнішої команди ліги. І хто після цього захотів би з нами співпрацювати? УПЛ не АПЛ, нашій лізі ніхто таке не пробачить – дуже багато хто відвернеться від і без того слабкої ліги. Це не говорячи про те, що Динамо зараз просто не прийнято жалiти – але взагалі команда абсолютно дарма витратила на дорогу годин так 30.

Гнів

Окей, якщо матч таки не відбувся, то це мають бути залізні технічні 0:3 Минаю. Представники клубу в ефірі, який замінив матч, дуже довго розповідали про росіян, які зірвали старт матчу за розкладом – але взагалі-то матч не відбувся лише тому, що цей клуб просто не має на стадіоні штучного освітлення. Планували закінчити до третьої години дня, коли починає темніти – але через тривогу не вийшло.

Скоро на території шкіл гратимемо? Як взагалі клуб вищої ліги може не мати елементарних освітлювальних щогл на стадіоні?

Торг

Жодної технічної поразки, при цьому, не буде. Ліга сама допустила цей стадіон до змагань, сама заплющила очі на відсутність найнеобхіднішого. Треба просто розуміти, що шістнадцятьох безпроблемних клубів для вищої ліги в Україні зараз немає – і цей же Мінай минулого сезону посів восьме місце. Більше того, якщо уявити, що його в якийсь момент взяли та викинули з УПЛ, хто буде на його місці? Інгулець? Вираз “шило на мило” вигадали спеціально для таких варіантів.

Депресія

Ця історія непогано характеризує, чому наш чемпіонат не потрібний майже нікому. Навіть популярнi клуби систематично грають не у вихідні, а в щонайменше робочий час, а в одній лізі з ними грають колективи, на які нормальна людина не повинна витрачати навіть секунди свого часу. Деякі знайомі казали мені “Мені все одно на Минаї, я Динамо/Шахтар дивлюся” – ну ось, як бачимо, тепер і не дивляться.

Прийняття

Гаразд, ще півтора роки тому, коли чемпіонат України вирішили відновлювати, було дуже наївно думати, що все проходитиме ідеально. І до війни чемпіонат не був еталоном, а тепер точно доводиться жити і домовлятися з тими, хто готовий жити, грати і не зніматися серед чемпіонату. Динамо і так не грає ані в єврокубках, ані в Кубку України – нічого вже катастрофічного для клубу не сталося, просто зіграють на один матч посеред тижня більше.

Єдине: мені здається, буде справедливим, якщо на перегравання проведуть у Києві. Так, це не зовсім за регламентом, але один клуб завжди може піти назустріч іншому за те, що інший не наполягав на технічній поразці. Завжди можна сказати, що поле в Минаї в лютому погане (а у кого воно в цей час хороше?), що Динамо вирішило піти назустріч... Це просто з міркувань совісті: ну, не можна всерйоз називати форс-мажором затримку гри на півтори години. Цим ви дискредитуєте поняття “форс-мажор” – і це неприпустимо у країні, де щодня відбуваються справжні форс-мажори.

Ворсклі простіше грати з грандами

Ворскла слідом за Шахтарем обіграла на виїзді й Динамо, але Скрипник після гри, здається, навіть не здивувався. Тренер полтавців просто сказав: “Я люблю грати проти команд, які грають системно. Можна читати гру”. Людина з 25 роками досвіду роботи в Німеччині саме у топ-матчах проявляється як топ-тренер. Навіть з погляду об'єктивності приємно, що Ворскла виграла, тому що Дніпру-1 у певний момент явно пощастило із суддівством. Волинець зіграв за лінією воріт і мав отримувати червону картку.

Інше питання, що на дистанції Ворскла просто роздаровує бали праворуч і ліворуч. Але, так чи інакше, Ворскла з грандами грає набагато успішніше, ніж умовний Рух – і в будь-яких перегонах на матчі за участю її треба дивитися особливо. Так, полтавці забили один гол у трьох матчах з ЛНЗ, Оболонню та Минаєм – але вони відстають від того ж Руху лише на три очки. Це не кажучи про те, що вони вже у півфіналі Кубка, і Шахтар може вважатися для них чи не найзручнішим суперником: у нього вони виграли два останні матчі. Динамо, між іншим, перемогою над Ворсклою зробило дуже важливий крок у боротьбі за чемпіонство.

Дніпро-1 дуже втомився

Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошнiченко. Бабенко, Лєднєв, Пiхальонок. Рубчинський, Гуцуляк, Філіппов. Це не просто перерахування польових гравців Дніпра-1 на програний матч. Це стартовий склад команди Максимова на останні п'ять матчів. Змінювався за цей час лише воротар, тобто ротації не було ніде, крім позиції, де ротація найменш доречна.

Тут нечесно примикати до хору Гвардіоли-Клоппа-Тухеля-інших топ-тренерів. П'ять матчів за понад місяць (проти Руху зіграли 1 листопада), при тому, що дуже багато гравців Дніпра-1 ще й у збірні не їздять – це якесь дитяче навантаження, особливо якщо говорити про середній рівень УПЛ. Але при цьому Максимова і справді важко чимось дорікнути: трансферну кампанію Дніпро-1 провалив (Кравець просто виявився неліквідом), і нехай ще дякує новому тренеру, що він знайшов одинадцять людей, які були готові добиватися результату.

Матч із Поліссям, який Дніпро-1 зіграє 8 грудня, обіцяє бути неймовірно складним. З іншого боку, вже те, що команда злетіла в чемпіонську гонку – величезний стрибок вище за голову. Після другого місця віддати бомбардира, який практично в одну особу це друге місце приніс, і ще на щось претендувати – таке під силу не всім, Ліверпуль після продажу Суарес став середняком. Максимов робить все, що може, але Дніпру-1 зараз тяжко: команда просто не може вигравати боротьбу на рівні стандартів свого тренера.

Тим часом...

Шахтар провів репетицію гри без Судакова

Це ж скільки матчів “гірники” грають без когось із лідерів саме через дискваліфікації? Проти Металіста 1925 Шахтар вийшов без Судакова, який при шести виходах у “старті” у цьому чемпіонаті примудрився зловити чотири жовті. Добре, що Бондаренко якраз відсидів дискваліфікацію – і склад проти Антверпена повторився на 10/11, з виходом одного молодого таланту замість іншого.

Вийшло дуже без блиску, але так чи інакше – Шахтар виграв і став лідером чемпіонату, якщо рахувати втрачені очки (та й перевага над Динамо за рахунок виграшу очної зустрічі). Здається, про блиск у масштабі боротьби за чемпіонство можна в принципі забувати: розгромні перемоги в цій гонці можуть відбуватися лише випадково. Ну а грати без Судакова “гірникам” треба звикати – зрозуміло, що він поїде якщо не в січні, то влітку, якщо не в Ювентус, то в АПЛ.

У харків'ян, між іншим, уже три поразки поспіль. Бути б їм найгіршою командою останнього відрізка, але чотири матчі тому вони обіграли...

Чорноморець – найгірша команда УПЛ в останній місяць

Саме одеситів Металіст 1925 й обіграв перед початком похмурої серії. Григорчук казав, що його команда тренується грати у меншості – а може, краще попрацювати над дисципліною, Романе Йосиповичу? І не лише над суддівською, а й над тактичною, щоб одесити не робили дурні помилки в кожному матчі? ЛНЗ дуже посередньо грає в атаці, але в Одесі перший та третій гол йому просто подарували.

За великим рахунком, цього сезону Чорноморець повторює шлях Динамо Луческу, тільки (незважаючи на виграш очного матчу) на рівень нижчий. Атака, звичайно, не може забивати по 2-3 м'ячі на замовлення, а оборона припускає просто аномальні помилки. Чотири останні гри – 13 пропущених! Програш ЛНЗ має бути набагато образливішим від того, що два м'ячі провели колишні гравці Чорноморця: Хобленко та Наумець.

Ляп туру

Особливо анекдотичним вийшов останній гол у Одесі. Адже Салюком ще влітку цікавилися топ-клуби...

Кривбас тягнуть легіонери, Поліссю не вистачило Макуани на весь матч

Кумедно, як Челядін після перемоги над Дніпром-1 казав, що легіонери всі поїхали, і чемпіонат став рівним – а в інших матчах на чемпіонські перегони критично впливали саме іноземці.

Полісся провело абсолютно нормальний переможний матч, але на останніх секундах цю перемогу втратило. Такі матчі мають приносити житомирцям три очки – але для перемоги на класі трохи не вистачило саме класу. Макуана, який минулого туру отримав травму, швидко відновився, вже проти Вереса вийшов на другий тайм – але якби він був в оптимальних кондиціях і грав повний матч, то до 97-ї хвилини перевага Полісся могла бути більшою.

А от у Кривбаса легіонерів у заявці вже п'ять (ще трохи, і проблеми з лімітом виникнуть!). Весь матч команда возила Олександрію, але не могла упорядкувати реалізацію, а у Шулянського після стандарту вийшов удар, який буває один раз на сто спроб. Команда без необхідного класу в такому матчі втратила б очки, але у Вернидуба знайшлася людина, яка зламала хід гри. Жан По вийшов на заміну, класним ударом зрівняв рахунок – а потім Кривбас на морально-вольових вбив другий. Результативна заміна за програшного рахунку, після якої команда ще й вбиває переможний – дуже схоже на те, як наступного дня Клопп перевернув гру з Фулгемом.

Гол туру

Нехай Олександрія й програла, Шулянський оформив справжній шедевр.

Збірна туру

Кічак (Оболонь) – Гочолейшвілі (Шахтар), Пердута (Ворскла), Стецьков (Кривбас), Феліпе Родрігес (Ворскла) – Бізімана (Кривбас), Челядін, Скляр (обидва – Ворскла) – По (Кривбас), Шулянський (Олександрія) – Хобленко (ЛНЗ)

Тренер: Віктор Скрипник (Ворскла)

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О ФОРМА 1 Кривбас 16 10 3 3 29 15 14 33 2 Дніпро-1 16 10 3 3 25 15 10 33 3 Полісся 16 9 4 3 23 11 12 31 4 Шахтар 14 8 4 2 24 13 11 28 5 Рух 16 6 7 3 24 18 6 25 6 Динамо Київ 12 7 1 4 27 16 11 22 7 Ворскла 16 6 4 6 17 24 -7 22 8 Колос 15 4 9 2 11 9 2 21 9 ЛНЗ 16 5 5 6 17 18 -1 20 10 Чорноморець 15 6 1 8 24 24 0 19 11 Металіст 1925 15 4 3 8 15 21 -6 15 12 Оболонь 15 3 5 7 10 20 -10 14 13 Олександрія 15 3 4 8 9 20 -11 13 14 Верес 15 2 6 7 15 24 -9 12 15 Зоря 13 2 5 6 13 17 -4 11 16 Минай 15 0 6 9 6 24 -18 6

Вiталiй Пасiчний, Football.ua