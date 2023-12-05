Україна

Український хавбек випередив Дмитра Різника, Данила Сікана та Олександра Зубкова.

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков став найкращим гравцем команди у листопаді 2023 року за підсумками голосування серед вболівальників. Про це повідомляє пресслужба "гірників".

21-річний українець набрав 45,8% голосів, випередивши голкіпера Дмитра Різника, форварда Данила Сікана та вінгера Олександра Зубкова.

Зазначимо, що Судаков вже третій місяць поспіль обирається вболівальниками найкращим гравцем Шахтаря. Раніше він набрав найбільшу кількість голосів у вересні та жовтні.

Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус запропонує за трансфер Георгія Судакова близько10-15 мільйонів євро.

У поточному сезоні молодий півзахисник провів 16 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.