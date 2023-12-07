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Football.ua представляє прев'ю перенесеного поєдинку третього туру чемпіонату України, який відбудеться 7 грудня та розпочнеться о 15:00.

У четвер, 7 грудня, відбудеться перенесений матч третього туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо зустрінеться із харківським Металістом 1925.

Динамо Київ — Металіст 1925

Четвер, 7 грудня, о 15:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Головний арбітр – Олександр Омельченко. Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube

Минув місяць з того часу, як київське Динамо залишив румунський фахівець Мірча Луческу, а кермо столичного клубу взяв Олександр Шовковський, під керівництвом якого вже видно деякі зміни.

Найголовнішою відмінністю стало те, що Динамо стало грати простіше — буквально у всіх сенсах, але, незважаючи на це, ефективність попереду залишилася на колишньому рівні, а ось помилок в обороні поменшало.

Поки судити звичайно рано, та й суперників було лише два, але було взято шість очок і на даний момент – це найголовніше і тут сперечатися безглуздо. Обидва успіхи над Кривбасом та Рухом із двома забитими м'ячами, а найголовніше з нулем у графі пропущених голів. Міг бути і третій матч, але в ньому було зіграно лише одну хвилину через повітряну тривогу, внаслідок чого матч з Минаєм було скасовано і перенесено на пізніший термін.

Поки говорити про долю чемпіонської боротьби зарано, а дивлячись як Шахтар, слідом за Динамо втрачає очки, то шанси "біло-сині" мають і як кажуть, все в їхніх руках, чи ногах. Головне брати своє і не допускати "дитячих" помилок перед своїм штрафним майданчиком, яких за першу половину сезону було, як у аутсайдера нижчих дивізіонів.

У нинішньому сезоні Металіст 1925 не тішить хорошими результатами, і якщо раніше була дика нестабільність, то зараз відверта чорна смуга, яка може затягнутися. Остання перемога харків'ян датована початком листопада над Чорноморцем, після чого було три поразки поспіль.

Варто зазначити, що після гри з "моряками" команду покинув один із тренерів Едмар і поки Олег Голодюк не може зібрати свій колектив, який буде здатний боротися за очки.

Втім, ситуація по грі схожа на киян — в атаці команда діє досить ефективно і часто забиває, а от в обороні повний хаос, про що відверто "кричать" чотири пропущені м'ячі від Вереса, який не славиться атакувальною грою.

Металісту 1925 потрібно терміново шукати правильні рішення в обороні, інакше повториться доля минулого сезону, коли команда ледве врятувала своє місце в УПЛ. Від зони перехідних матчів харків'ян відокремлює лише два бали, незважаючи на 11 місце в таблиці.

Між собою Динамо та Металіст 1925 провели лише три матчі, в яких було зафіксовано дві нічиї та одна перемога київського клубу. За статистикою м'ячів 3:1 на користь киян.

Цікаві факти:

- Металіст 1925 може зазнати 30 поразки в УПЛ;

- домашня безнічийна серія Динамо в чемпіонаті триває вісім ігор: п'ять перемог та три поразки;

- рекордна серія матчів із пропущеними м'ячами для Металіста 1925 налічує вісім ігор – 16 пропущених;

- безвиграшна гостьова серія Металіста 1925 в УПЛ триває сім матчів: дві нічиї та п'ять поразок і до повторення клубного рекорду ще одна гра;

- програшна виїзна серія Металіста 1925 в УПЛ триває три гри і до повторення клубного рекорду ще один матч;

- Металіст 1925 при Голодюку в УПЛ очок ще не набирав: три поразки;

- Олександр Караваєв може провести 100 матч у чемпіонатах у складі Динамо;

- Віталій Буяльський може забити 70 гол в УПЛ у складі Динамо.