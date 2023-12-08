Україна

Football.ua представляє прев'ю до матчу 17-го туру чемпіонату України, який пройде 8 грудня і розпочнеться о 15:00.

У рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між житомирським Поліссям та Дніпром-1, яке пройде на домашньому стадіоні житомирської команди.

П'ЯТНИЦЯ, 8 ГРУДНЯ, 15:00. СТАДІОН ПОЛІССЯ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН

Після підвищення у класі Полісся швидкими кроками піднялося до топових позицій найвищого дивізіону України. Наразі житомирська команда займає третій рядок у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись лише криворізькому Кривбасу та своєму майбутньому супернику. У минулих матчах команда Юрія Калитвинцева відбирала очки у своїх прямих конкурентів, включаючи донецький Шахтар, проте останню нічию з одним із аутсайдерів турніру в особі рівненського Вереса житомирський клуб цілком може розцінювати як невдачу та втрату очок.

Дніпро-1 вкрай невдало розпочав поточний сезон, і це стосується не лише внутрішнього чемпіонату, а й виступів у єврокубках. Тільки після звільнення Олександра Кучера та призначення на цю посаду Юрія Максимова стан справ дніпрян в УПЛ вдалося реабілітувати. Так, мали місце поразки від Кривбасу і в останньому матчі від полтавської Ворскли, проте Дніпро-1 продемонстрував дві серії з чотирьох перемог поспіль (загалом — вісім перемог).

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Полісся пропонується коефіцієнт 2,89, тоді як потенційний успіх Дніпра-1 оцінюється показником 2,69. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,25.

Враховуючи поточну форму команду, очікуємо наполегливої боротьби, результатом якої цілком може стати результативна нічия.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Бойко — Тейлор, Гітченко, Чоботенко, Смоляков — Крушинський, Огіря — Козак, Грицук, Макуана — Аріельсон

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Пасіч — Філіппов

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

- Полісся може здобути 10-ту перемогу в УПЛ.

- Безпрограшна серія Полісся в Чемпіонаті триває 9 ігор: 5 перемог та 4 нічиї.

- Безнічийна загальна серія Дніпра-1 в Чемпіонаті триває 11 ігор: 9 перемог та 2 поразки, а домашня – 5 ігор: 4 перемоги та поразка.

- Різні клуби Юрія Максимова можуть зазнати 70-ї поразки в УПЛ.

- Різні клуби Юрія Калітвінцева можуть зазнати 10-ї домашньої поразки в Чемпіонатах.

- 20-й гол в УПЛ може забити Олександр Піхальонок, 15-й – Володимир Адамюк (обидва – Дніпро-1).

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