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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та дніпровський Дніпро-1.

Житомирське Полісся та дніпровський Дніпро-1 зіграють поміж собою на житомирському Центральному в рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Калітвінцев, після нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), залучив до стартового складу Танковського до опорної зони, тоді як Макуана повернувся на лівий фланг півзахисту.

Юрій Максимов, на тлі поразки від полтавської Ворскли (1:2), використав із перших хвилин Кінарейкіна в рамці воріт, тоді як Кравець гратиме ліворуч у захисті, а над ним розташується Танчик в атаці.

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Гітченко, Смоляков — Крушинський, Танковський — Козак, Грицук, Макуана — Будківський.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Кушніренко, Шастал, Мозес, Кравченко, Шаповал, Огіря, Мустафаєв, Янаков, Аріелсон.



Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Танчик — Філіппов.