Житомирське Полісся та дніпровський Дніпро-1 зіграють поміж собою на житомирському Центральному в рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Калітвінцев, після нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), залучив до стартового складу Танковського до опорної зони, тоді як Макуана повернувся на лівий фланг півзахисту.

Юрій Максимов, на тлі поразки від полтавської Ворскли (1:2), використав із перших хвилин Кінарейкіна в рамці воріт, тоді як Кравець гратиме ліворуч у захисті, а над ним розташується Танчик в атаці.

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Гітченко, Смоляков — Крушинський, Танковський — Козак, Грицук, Макуана — Будківський.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Кушніренко, Шастал, Мозес, Кравченко, Шаповал, Огіря, Мустафаєв, Янаков, Аріелсон.

Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Танчик — Філіппов.

Запасні: Юрчук, Пуріта, Горін, Мірошніченко, Вітіньйо, Горбунов, Каплієнко, Маркос Андре, Є. Пасіч, Гаджиєв.

Гра Полісся — Дніпро-1 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.