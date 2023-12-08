Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та дніпровський Дніпро-1.
Володимир Танчик, фото СК Дніпро-1
08 грудня 2023, 14:31
Житомирське Полісся та дніпровський Дніпро-1 зіграють поміж собою на житомирському Центральному в рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Юрій Калітвінцев, після нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), залучив до стартового складу Танковського до опорної зони, тоді як Макуана повернувся на лівий фланг півзахисту.
Юрій Максимов, на тлі поразки від полтавської Ворскли (1:2), використав із перших хвилин Кінарейкіна в рамці воріт, тоді як Кравець гратиме ліворуч у захисті, а над ним розташується Танчик в атаці.
Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Гітченко, Смоляков — Крушинський, Танковський — Козак, Грицук, Макуана — Будківський.
Запасні: Кудрик, Поспєлов, Кушніренко, Шастал, Мозес, Кравченко, Шаповал, Огіря, Мустафаєв, Янаков, Аріелсон.
Запасні: Юрчук, Пуріта, Горін, Мірошніченко, Вітіньйо, Горбунов, Каплієнко, Маркос Андре, Є. Пасіч, Гаджиєв.
Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Танчик — Філіппов.
Гра Полісся — Дніпро-1 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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