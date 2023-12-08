Чинні чемпіони України записали на свій рахунок по одному голу в кожному з таймів.
Шахтар — Верес, фото ФК Шахтар Донецьк
08 грудня 2023, 18:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Верес 2:0
Голи: Криськів, 14 (авт.), Зубков, 69
На 51-й хвилині Олександр Зубков (Шахтар) не забив пенальті (воротар).
Шахтар:
Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко — Зубков (Кащук, 89), Судаков, Криськів (Назарина, 64), Невертон (Егіналду, 61) — Сікан (Келсі, 61).
Верес:
Паст — Балан, Курко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко — Дахновський (Ковалюк, 90), Кухарук, Кучеров (Баран, 86), В. Шарай — Гайдучик (Шестаков, 74).
Попередження: Кухарук.