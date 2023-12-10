Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сімнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 10 грудня та розпочнеться о 15:00.

Чорноморець та Колос продовжуватимуть програму неділі в рамках cімнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Чорноморець".

ЧОРНОМОРЕЦЬ — КОЛОС

НЕДІЛЯ, 10 ГРУДНЯ, 15:00. "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Спочатку загадка. Хоча зараз Чорноморець і Колос поділяє лише одна позиція в таблиці (якби ЛНЗ не переніс свій матч, ці команди могли б зараз бути й сусідами), є показник, за яким команди практично на самих полюсах – найкраща і одна з найгірших, 13 рядків прірви. Що ж це за показник?

Це показник кількості пропущених. Колос, незважаючи на те, що навіть не претендує на єврокубкову зону, номінально найкращий за грі в обороні. “Номінально”, тому що дивно зводити якість захисту тільки до кількості пропущених (Вишняк просто залишає на своїй половині поля дуже багато гравців, через це Колос і забиває дуже мало), але так чи інакше: клуб з Ковалівки пропускає менше за Шахтар, менше за Дніпро-1, менше за будь-кого.

Чорноморець насамперед просто гірша команда УПЛ за останні чотири тури. Навіть Минай, не кажучи про такі гранди, як Верес та Металіст 1925, набрав за цей відрізок більше нуля очок, який взяла команда Григорчука. І перерахування проблем одеситів починається та закінчується на обороні. Те, що творили Салюк та компанія в останній грі, проти ЛНЗ – це просто якась нісенітниця, інших слів не підберу. Як наслідок, 24 пропущені у 15 матчах – більше тільки у Вереса (26) та Металіста 1925 (25), але вони, по-перше, провели на матч більше, а по-друге, просто один з одним зіграли 4:3.

Чорноморець грає видовищніше, це беззаперечно – але він ідеальна мета для Колоса. Від фрази “одесити зіграють суворо в обороні” вже смішно, а пробити оборону Колоса буде дуже важко. При цьому йти на зимову перерву з п'ятиматчевою безвиграшною серією і на десятому місці буде зовсім сумно – так що можна чекати на запеклу боротьбу на всіх ділянках поля.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ Чорноморець може на своєму полі сотий раз зіграти внічию в УПЛ. Колос може зазнати 50-ї поразки в УПЛ. Безпрограшна клубна рекордна серія Колоса триває в Чемпіонаті 9 ігор: 2 перемоги та 7 нічиїх. Програшний серіал Чорноморця триває в Чемпіонаті 4 гри. Чорноморець при Роману Григорчуку може 40-й раз зіграти внічию в УПЛ. 10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Чорноморець).