Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сімнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 11 грудня та розпочнеться о 15:00.

Динамо та Оболонь у рамках 17-го туру української Прем’єр-ліги проведуть матч на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в Києві.

Динамо Київ — Оболонь

Понедiлок, 11 грудня, о 15:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Головний арбітр – Віктор Копієвський. Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube

Футбольний 2023-й для чемпіонатів України закриває київське дербі – вже третє цього сезону. Перші два кардинально відрізнялися один від одного: Динамо спочатку в дуже яскравій грі рознесло “пивоварів”, які залишилися незадоволеними суддівством – а потім вилетіло від них у рамках Кубка. Косовський-молодший зміг дуже класно проявити себе проти команди, в якій виблискував його батько.

Багато в чому через такі поразки Мірча Луческу пішов у відставку. Йому на заміну прийшов колишній партнер Косовського– і поки що намагається робити ставку на баланс, спокій у грі. Динамо Шовковського навіть Металіст 1925 примудрилося зловити на контратаці, а вже проти Кривбасу зовсім без зазріння совісті грало другим номером. На довгій дистанції так грати не вийде, багато що покаже міжсезоння – але перед ним треба обіграти Оболонь. Вона точно багато бігати вперед не буде.

Втім, зараз “пивовари” точно не в тій формі, щоби сильно їх боятися. Багато обговорювали дивні висловлювання їхнього тренера на тему того, що жінки-арбітри не встигають за темпом матчів УПЛ – і цих обговорень було багато ще й тому, що на полі Оболонь не радувала. Жодної перемоги та десять пропущених у п'яти останніх матчах – це пряма дорога вниз. Додаткова проблема – дискваліфікація на дербі захисника Дубко, який був основним у останніх трьох турах.

Окремо інтригує тема вартових обох воріт. В Олександра Рибки така довга й настільки складна історія взаємовідносин з Динамо, що його чисто по-вболівальницьки хочеться побачити в основі Оболоні на сьогоднішнє дербі. Але й Артем Кічак, який грає за “пивоварів” останнім часом – вихованець Динамо. Просто він не отримав шансу у першій команді – і зараз може поквитатися. У випадку ж із Динамо варто нагадати, що попередній матч грав Нещерет, який не обійшовся без грубої помилки. Чекаємо на останній матч Бущана – чи Шовковський продовжить довіряти молодшому екс-колезі?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ Домашня безнічийна серія Динамо в Чемпіонаті триває 9 ігор: 6 перемог та 3 поразки. Безвиграшна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 5 ігор: нічия та 4 поразки. Безгольовий серіал Оболоні продовжується 222 хвилини. Динамо при Олександру Шовковському може здобути 10-ту перемогу в УПЛ. Віталій Буяльський може в складі Динамо забити 70-й гол в УПЛ. 40-й «сухий» матч в УПЛ може провести Олександр Рибка (Оболонь).