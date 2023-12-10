Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сімнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 10 грудня та розпочнеться о 13:00.

Ворскла в рамках 17-го туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Рух.

Ворскла — Рух

Неділя, 10 грудня, 13:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ

Матч, який має дати відповідь на запитання: чи зможе Ворскла цього сезону поборотися за щось серйозне, чи її доля – бути “грозою авторитетів”.

Матчі з Шахтарем та Дніпром-1 були виграні полтавцями зразково-показово, але окрім цих двох ігор, полтавці змогли в останнiх 11 матчах обіграти лише Оболонь. Зрозуміло, що у чемпіонаті далеко так не поїдеш, але й суперники дають шанси. Нічиї Полісся з Вересом, Кривбасу з Зорею – це тільки звучить як нормальні результати, саме цього сезону це осічки команд з самої верхівки в домашніх матчах з командами із зони вильоту.

Рух, теоретично, має стати для Ворскли зручним суперником. Він залишає не так багато футболістів за лінією м'яча, чесно атакує, просто має дуже молоду і далеко не бездоганну лінію оборони... Але ключові слова “теоретично”, бо з останніх чотирьох матчів проти Руху полтавці не виграли жодного. Навіть коли господарі “Арени Львів” були звичайними борцями за виживання, вони змогли перемогти на виїзді. Тож подивимося, що вигадав Скрипник: підбір гравців в атаці в нього в будь-якому разі прекрасний, і демонструвати щось на тлі Романа і Слюбика він просто зобов'язаний.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ 400-й домашній матч Ворскли в УПЛ. Рух проведе 90-й матч і може забити сотий гол в УПЛ (ще 2 м’ячі). Домашня безвиграшна серія Ворскли в Чемпіонаті триває 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки. Безгольовий серіал Руху триває в УПЛ 183 хвилини. Ворскла при Віктору Скрипнику може здобути 20-ту перемогу в Чемпіонатах. Рух при Віталію Пономарьову проведе 30-й матч і може здобути 10-ту перемогу в Чемпіонатах.