До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Кривбасом та Зорею, який розпочнеться 9 грудня о 15:00.
фото ФК Кривбас
09 грудня 2023, 07:40
У матчі 17 туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас на своєму полі зустрінеться з луганською Зорею.
Поєдинок пройде на стадіоні Гірник в Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Дмитро Бондаренко, а за системою ВАР спостерігатиме Юрій Іванов.
Онлайн-трансляція:
Після 15 ігор Кривбас набрав 33 очки й посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, а в Зорі — 11 балів та передостанній рядок відповідно.