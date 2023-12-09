Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Кривбасом та Зорею, який розпочнеться 9 грудня о 15:00.

У матчі 17 туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас на своєму полі зустрінеться з луганською Зорею.

Поєдинок пройде на стадіоні Гірник в Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Дмитро Бондаренко, а за системою ВАР спостерігатиме Юрій Іванов.

Онлайн-трансляція:

Після 15 ігор Кривбас набрав 33 очки й посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, а в Зорі — 11 балів та передостанній рядок відповідно.