Україна

Тренер Кривбасу висловився про нічию в матчі УПЛ проти Зорі.

У рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря влаштувала дивовижний камбек у гостях у криворізького Кривбаса.

Тренер Кривбасу Віталій Вернидуб поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Двоякі враження. Вигравали 2:0, і ніби не дограли цей матч. Нічия з гірким присмаком. Ми зосереджені на досягненні наших подальших цілей. Маємо добре відпочити та підготуватись до наступної частини змагань.

Я не хотів би коментувати суддів, це їхні рішення. Десь вони помиляються, десь правильні рішення приймають. У цій грі це не найголовніше. У нас були деякі проблеми в грі, ми повинні були їх виправити, але нам не вдалось, тому й такий підсумок матчу.

Кінець матчу був за Зорею, тому тяжко сказати, чи здобули ми 1 бал чи втратили 2. Нам треба було закривати гру, реалізовувати моменти. Треба працювати над реалізацією. Головне зараз ментально підготуватись. Коли ти граєш за щось велике, хочеш грати в той футбол, що ми граємо, це дуже психологічно велике навантаження. Треба відпочити та бути дуже мотивованими на другу частину", — цитує слова Віталія Вернидуба УПЛ ТБ.

Криворізький Кривбас розпочне офіційну частину наступного року з гостьового матчу проти черкаського ЛНЗ, а луганська Зоря ще зіграє в 2023 проти ісландського Брєйдабліка номінально домашню гру, а вже наприкінці лютого прийматиме полтавську Ворсклу.