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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 9 грудня 2023 року, 15:00.

У рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас приймав луганську Зорю на стадіоні Гірник.

Підопічні Юрія Вернидуба здобули перевагу у два м'ячі завдяки голами Кожушка та Понєдєльніка, але не зуміли її втримати.

Голи Герреро та Батагова принесли Зорі хоч і не найкращий з можливих, але досить непоганий результат.

Ця нічия не дала Кривбасу одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ з відривом від Дніпра-1 на два очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Зоря у 17 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Кривбас — Зоря 2:2

Голи: Кожушко, 11, Понєдєльнік, 40 — Герреро, 42, Батагов, 78

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Задерака (Блізніченко, 74), Дебелко (Приходько, 61), Д. Кузик — Кожушко

Зоря: Сапутін — Снурніцин, Батагов, Боль, Кирюханцев (Джордан, 68) — Мишньов (Бугай, 59), Чурко — Антюх (Мічін, 76), Нагнойний, Алефіренко (Горбач, 46) — Герреро

Попередження: Бізімана — Мишньов, Батагов, Горбач