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Захисник Ворскли прокоментував прийдешній матч проти Руху.

Полтавська Ворскла в рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти львівського Руху.

Ворскла — Рух. Анонс і прогноз на матч УПЛ 10.12.2023

Напередодні гри захисник "зелено-білих" Ілля Крупський поділився власними очікуваннями від прийдешнього протистояння.

"Підготовка проходила чудово, до цього матчу підходимо у гарному настрої після перемоги над Дніпром-1. Трохи заважав нам сніг, але загалом настрій у нас бойовий.

Рух — це фізично сильна команда, вони досить високо пресингують, та й загалом вміють грати у футбол. Для них це буде принципіальний матч, як і для нас. Ми у першому колі програли їм із великим рахунком, думаю, нам буде що доводити у прийдешній грі.

Звичайно, процес виходу з кризи, що була в нас на старті сезону, був нелегким. Після павз на матчі збірних ми ніяк не могли виграти. Але поступово набрали хід, від гри до гри колектив згуртовувався і це дало свій результат.

Був цікавий матч із Шахтарем, у якому ми виграли. І з Дніпром-1 також, нам завжди приємно обігравати таких суперників, лідерів чемпіонату. Я би сказав, що це були ключові матчі для нас в осінній частині чемпіонату.

Звісно, ліга стала сильнішою. Усі команди рівні, немає яскраво виражених фаворитів. Якщо навіть подивимося у турнірну таблицю: Кривбас лідирує, Дніпро-1 не дає їм спуску, так само, як Полісся, Шахтар. Та й Динамо рано скидати з рахунків.

Наразі в нас дуже цікавий чемпіонат, точно цікавіший, аніж минулий. Думаю, наприкінці сезону інтриги не бракуватиме", — заявив український виконавець.

Матч Ворскла — Рух відбудеться 10 грудня, о 13:00.