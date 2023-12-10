Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та львівський Рух.

Полтавська Ворскла та львівський Рух зіграють у рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.

Віктор Скрипник, після перемоги над дніпровським Дніпром-1 (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (2:2), використав із перших хвилин Підгурського в центральному трикутнику.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Крупський, Феліпе — Скляр, Челядін — Якубу, Юрченко, Кане — Степанюк.

Запасні: Домолега, Ященко, Рамірес, Сантана, Корнієнко, Бацула, Толі, Черниш, Сердюк.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Сапуга, Підгурський — Квасниця, Карабін, Руніч.