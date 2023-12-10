Полтавська Ворскла та львівський Рух зіграють у рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.

Віктор Скрипник, після перемоги над дніпровським Дніпром-1 (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (2:2), використав із перших хвилин Підгурського в центральному трикутнику.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Крупський, Феліпе — Скляр, Челядін — Якубу, Юрченко, Кане — Степанюк.

Запасні: Домолега, Ященко, Рамірес, Сантана, Корнієнко, Бацула, Толі, Черниш, Сердюк.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Сапуга, Підгурський — Квасниця, Карабін, Руніч.

Запасні: Паньків, Герета, Довгий, Холод, Альваренга, Едсон, Федор, Плюман, Соломон-Отабор, Мисик, Лях.

Гра Ворскла — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.