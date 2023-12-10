У рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги Чорноморець приймав ковалівський Колос на однойменному стадіоні в Одесі.

Другий поєдинок недільного ігрового дня порадував глядачів лише одним голом. Визначити переможця цієї дуелі допомогло призначення пенальті у ворота гостей. Його реалізував захисників одеситів Путря. 

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Колос у 17 турі української Прем’єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — Колос 1:0

Гол: Путря, 77 (пен.)

Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Ієде (Авагімян, 46), Штогрін.

Колос: Фесюн — Лучкевич (Золотов, 46), Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Демченко, Мілько (Оріховський, 80) — Ільїн (Мякушко, 61), Салабай (Тотовицький, 73), Велетень (Болбат, 61).

Попередження: Гучек — Золотов, Бурда