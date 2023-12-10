Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 10 грудня 2023 року, 15:00.
Чорноморець - Колос, фото УПЛ
10 грудня 2023, 20:16
У рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги Чорноморець приймав ковалівський Колос на однойменному стадіоні в Одесі.
Другий поєдинок недільного ігрового дня порадував глядачів лише одним голом. Визначити переможця цієї дуелі допомогло призначення пенальті у ворота гостей. Його реалізував захисників одеситів Путря.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Колос у 17 турі української Прем’єр-ліги-2023/24:
Чорноморець — Колос 1:0
Гол: Путря, 77 (пен.)
Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Ієде (Авагімян, 46), Штогрін.
Колос: Фесюн — Лучкевич (Золотов, 46), Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Демченко, Мілько (Оріховський, 80) — Ільїн (Мякушко, 61), Салабай (Тотовицький, 73), Велетень (Болбат, 61).
Попередження: Гучек — Золотов, Бурда