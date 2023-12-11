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Керманич Металіста 1925 розповів про підготовку команди до гри проти Олександрії.

У сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги харківський Металіст 1925 зіграє домашній матч проти Олександрії.

Металіст 1925 — Олександрія. Анонс і прогноз на матч УПЛ 11.12.2023

Напередодні поєдинку виконувач обов’язків головного тренера "жовто-синіх" Олег Голодюк розповів про стан власної команди.

"Дійсно, у нас буде дуже щільний графік, дуже важкий тиждень. Але, напевно, хлопці мають розуміти, що це заключна гра першої частини чемпіонату й завтра потрібно, у деяких моментах, навіть через не можу зіграти й потім з чистою совістю відпочивати.

Для нас дуже важлива завтра гра, тому що десь розгубили ми залікові бали. Деколи це було справедливо, деколи — несправедливо. Завтра в нас іншого виходу, окрім як здобувати перемогу, немає.

Чи змінились суперники з моменту останньої зустрічі? Я так не думаю. У них лишився той самий тренер і він пропагує один і той самий футбол. Я думаю, що гравці будуть виконувати ті самі вимоги, які він перед ними ставить.

Олександрія — дуже хороша команда, незалежно від того, що вона знаходиться зараз унизу турнірної таблиці. Проте вони показують цікавий футбол. Завтра нам буде дуже важко.

Повторюсь, що хлопці розуміють, що завтра для нас ключова гра, напевно, і нам потрібна завтра тільки перемога. Якщо будемо менше помилятись, не робитимемо простих помилок, як ми робили в попередніх іграх, тоді нам буде набагато легше.

Елементарні помилки, які коштують нам залікових балів. Десь, мабуть, буває потрібно зіграти спокійніше. Маємо розуміти, що так, як у нас зараз відбуваються суддівські рішення, краще в штрафному майданчику людей взагалі не торкатися, не давати найменшого приводу людям щось вигадати.

Так, десь, мабуть, були не зовсім справедливі рішення, червоні картки, але, в основному вони були справедливі. Це, знову ж таки, наша проблема. Утрачаємо концентрацію. Потрібно відкинути ці прості помилки.

Напевно, що всі команди в рівних умовах, однакових. Можливо, командам, які мають свою тренувальну базу, то їм значно простіше, бо вони можуть тренуватися на зеленому полі, якщо є така можливість. У нас, на жаль, такої можливості немає. Маємо те, що маємо. Але, все рівно, це н найголовніше. Найголовніше — це з яким настроєм ми завтра вийдемо на гру.

Команда не погасла — це 100%, усі мають повне розуміння, що нам потрібна перемога. Для повного психологічного, позитивного настрою нам не вистачає тільки перемоги. Олександрії завтра немає, що втрачати, але й ми в такій самій ситуації", — заявив український фахівець.

Матч Металіст 1925 — Олександрія відбудеться 11 грудня, о 14:00.