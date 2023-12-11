Україна

Керманич Чорноморця прокоментував перемогу над Колосом.

Напередодні одеський Чорноморець здолав ковалівський Колос у домашньому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Чорноморець — Колос 1:0 Відео голу та огляд матчу 10.12.2023

Після завершення гри головний тренер "моряків" Роман Григорчук поділився враженнями від побаченого на полі.

"Набагато легше жити та працювати далі після перемог. Дуже важливо, що ми виграли та порадували наших уболівальників. Нам дуже прикро, коли ми вдома не виграємо.

Сьогодні ми в цілому грали досить солідно й виграли. Я сподіваюсь, що наші вболівальник задоволені. Я та гравці задоволені. Для нас було принципово перебороти непросту ситуацію та зіграти на своєму рівні.

Не скажу, що ми сьогодні провели блискучу гру. Однак ми її вели, контролювали. Звичайно, хотілося б більше гостроти, але в цілому, тут майже все позитивно.

На полі є рух, коли люди виконують контратакувальну роботу на високих швидкостях. За нашого стилю гри, рух — це коротенькі ривочки, різка рвана робота. Тут треба ще багато працювати над цим. Це така обов’язкова компонента — контролювати взагалі м’яч.

Сьогодні рівень був добротний, але нам слід ще додавати в цьому", — заявив український фахівець.

Наступний матч одеський Чорноморець проведе в гостях у київської Оболоні наприкінці лютого 2024 року.