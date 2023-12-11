Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та Олександрія.

Харківський Металіст 1925 та Олександрія зіграють у рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий берег у передмісті Києва.

Олег Голодюк, після поразки від київського Динамо (2:4), залучив до стартового Жичикова та Безуглого на фланги оборони, тоді як Андрій Ткачук повернеться до центру поля, а Борячук зіграє на вістрі атаки.

Руслан Ротань, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (1:2), використав із перших хвилин Шевченка в рамці воріт, тоді як Скорко та Логінов зіграють у захисті, а Кулаковський розташується в трикутнику в центрі поля.

Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Є. Ткачук, Курило, Безуглий — А. Ткачук, Габелок, Мартинюк — Арі, Борячук, Дмитренко.

Запасні: І. Потімков, Мартинов, Коваленко, Капінус, Червак, Фарина, Русин, Ременюк, Абдуллаєв, Фрімпонг, Сидоров.



Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Кравченко, Копина — Сігеєв, Кулаковський, Плакса — Джевані, Кулаков, Шулянський.