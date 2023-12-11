Україна

Динамо Київ у київському дербі подужало Оболонь із двома вилученнями

Колектив Валерія Іващенка знову не впорався з дисципліною у відповідальний момент та загнав себе в глухий кут.

Динамо Київ — Оболонь, фото УПЛ