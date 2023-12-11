Колектив Валерія Іващенка знову не впорався з дисципліною у відповідальний момент та загнав себе в глухий кут.
Динамо Київ — Оболонь, фото УПЛ
11 грудня 2023, 17:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 84-й хвилині був вилучений Тарас Мороз (Оболонь) (друге попередження).
Динамо Київ — Оболонь 2:0
Голи: Беніто, 67, Ванат, 90 (пен.)
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 61) — Бражко — Волошин (Беніто, 62), Буяльський, Шапаренко (Андрієвський, 66), Кабаєв (Караваєв, 90) — Ванат (Супряга, 90).
Оболонь: Кичак — Мединський, Карась, Вовкун, Лук’янчук, Прокопенко — Черненко, Мороз, Косовський (Нагієв, 46) — Краснопір (Суханов, 80), Тарануха (Груша, 70).
Попередження: Волошин, Дубінчак, Бражко, Андрієвський — Карась, Мороз, Суханов, Лук’янчук
На 13-й хвилині був вилучений Артем Вовкун (Оболонь) (грубе порушення).