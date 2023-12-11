Україна

Несподівано.

Олександр Шовковський став повноцінним головним тренером київського Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Це сталося відразу після фінального свистка матчу Динамо проти Оболоні, в якому київський клуб святкував перемогу (2:0).

Під керівництвом Шовковського "біло-сині" виграли всі чотири матчі з різницею м'ячів 10:2.

Нагадаємо, Олександр Шовковський став в.о головного тренера Динамо після програного матчу донецькому Шахтарю (0:1) та відходу Мірчи Луческу.