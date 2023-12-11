Україна

Рефері змушені будуть пропустити декілька матчів.

Комітет арбітрів УАФ тимчасово відсторонив Катерину Монзуль і Віталія Романова - повідомляє офіційний сайт Української Асоціації Футболу.

Обидва рефері отримали негативну оцінку за поєдинок 8 туру УПЛ між Шахтарем та Вересом.

Катерина Монзуль призначила пенальті у ворота Вереса, проте відеоповтор чітко підтвердив, що м‘яч влучив не в руку Євгенія Шевченка, а після відскоку — полетів у протилежний бік. Втім, навіть після консультації з ВАР, яку очолював Віталій Романов, рішення не було змінено.

В підсумку, поєдинок завершився перемогою колективу Маріно Пушича з рахунком 2:0, що дозволило чемпіону України закріпитися на четвертому місці в таблиці.